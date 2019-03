WGC Match Play, avvio super di Molinari

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - I big mondiali partono forte nel WGC-Dell Technologies Match Play di golf. Ad Austin, Texas, vittorie super per Francesco Molinari, Tiger Woods, Dustin Johnson e Justin Rose. Nel round d'apertura del 2/o evento 2019 del mini circuito mondiale, Molinari ha dominato l'incontro con Satoshi Kodaira (5&4 il risultato finale) e ora dovrà affrontare il danese Thorbjorn Olesen (che ha battuto Webb Simpson) per ipotecare il passaggio del turno. "Ho giocato davvero bene -ha detto l'azzurro- e sono molto felice per questo inizio. In alcuni momenti forse avrei potuto fare meglio, ma nel complesso è stata una bella giornata". Successo (3&1) anche per Woods che supera, dopo una sfida combattuta, il connazionale Aaron Wise.

Dopo sei anni di assenza alla rassegna vinta tre volte in carriera, il campione californiano è partito con il piede giusto. Tutto facile per Johnson e Rose. Il leader mondiale ha passeggiato contro Chez Reavie (4&3), mentre il campione olimpico ha ridimensionato l'argentino Emiliano Grillo (2&1).