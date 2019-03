Tav,botta risposta Chiamparino-Appendino

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - Scambio di battute sulla Tav tra il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, e la sindaca di Torino, Chiara Appendino, a margine della presentazione del Manufacturing Technology Center nelle ex aree di Mirafiori. "Se ci fosse la Tav potremmo trasportare questi container in grandi quantità", provoca Chiamparino. "Sì, ma sono vuoti. Come quasi tutti i treni che vanno verso la Francia. Il tuo è un chiodo fisso", ribatte la sindaca. "Non ci sono solo i container vuoti qui", commenta il presidente della Regione e su questo concorda la sindaca.

Poi con i cronisti Chiamparino commenta il no di Salvini alla proposta di tenere una consultazione popolare nello stesso giorno delle elezioni europee e regionali. "La vera consultazione popolare sulla Tav saranno le elezioni regionali", afferma.