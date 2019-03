Punta coltello a gola medico in Asl

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - Armato di coltello, un uono si è intrufolato negli uffici del dipartimento di patologia delle dipendenze dell'Asl To3 di Collegno, nel torinese, e ha minacciato una dottoressa chiedendo di essere collocato in una comunità terapeutica di suo gradimento. Protagonista dell'episodio un torinese di 49 anni arrestato dai carabinieri della compagnia di Rivoli per minaccia a pubblico ufficiale. " Ti ammazzo, Ti ammazzo. Fammi parlare col dottore", ha urlato contro la vittima, puntandole un coltello alla gola.

Il personale sanitario ha contattato i carabinieri e l'uomo è finito in manette.