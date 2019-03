Pronto Manufacturing Technology Center

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - Primo passo concreto verso la nascita del Manufacturing Technology Center, in corso Settembrini 178, nelle areeTne di Mirafiori, luogo di Torino che punta a diventare il quartiere generale dell'industria 4.0.

L'accordo di programma tra Politecnico, Università, Regione Piemonte, Città di Torino e Camera di Commercio sblocca le risorse per realizzare due centri, uno per la manifattura e l'altro per l'aerospazio nell'area di corso Marche.

Il progetto presentato a Tne vale in tutto 38 milioni di euro. "La Regione - spiega l'assessore regionale Giuseppina De Santis - ha stanziato 30 milioni per l'edificazione e ristrutturazione degli immobili, il Politecnico 7,5 per l'acquisizione dei diritti edificatori, la progettazione e la riqualificazione dei siti. Altri 500 mila euro sono stati aggiunti dalla Camera di Commercio". Il Politecnico di Torino realizzerà i due centri e si insedierà stabilmente nei luoghi dove verranno istituiti.