L'ordine al ristorante parte dal chatbot

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - Ordinare al ristorante utilizzando la chat di Facebook. Arriva anche in Piemonte, a partire dalla 'Flegrea', la possibilità di fare la comanda sullo smartphone, senza attendere il cameriere. Lo consente il sistema di social marketing creato dalla startup torinese Passbot e già testato in altre regioni italiane. All'arrivo nel locale ai clienti è assegnato un codice d'accesso che verrà utilizzato per consultare il menu e procedere con l'ordinazione attraverso Messenger. Non serve scaricare app: per ordinare è sufficiente un tap sul nome dei piatti e delle bevande, tutti corredati da testo descrittivo, foto, prezzi e possibilità di indicare la quantità. C'è anche l'opzione 'note', utile per comunicare eventuali intolleranze o modifiche agli ingredienti e il tasto 'chiama cameriere' per avere assistenza immediata. "Non è un pericolo per i posti di lavoro - spiegano i creatori di Passbot - anzi, i camerieri, liberi dalle incombenze delle comande, potranno assistere meglio i clienti".