Lapucci presenta Manifesto Filantropia

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - Un invito ai politici di tutta Europa - anche in vista delle elezioni di maggio - a lavorare per un "mercato unico della filantropia". E' l'obiettivo del 'Manifesto della Filantropia per un'Europa migliore. Risorse private per il bene comune' che il Segretario Generale della Fondazione Crt e presidente di Efc-European Foundation Centre, Massimo Lapucci, presenta per la prima volta in Italia, alle Ogr di Torino. Promosso dai due network internazionali della filantropia Efc e Dafne, il Manifesto punta a un maggior riconoscimento del ruolo della filantropia e iniziare a coinvolgerla nell'attività legislativa dell'Ue e degli Stati membri; a supportare la cooperazione fra organizzazioni filantropiche; a semplificare la legislazione per potenziare l'impatto delle risorse stanziate; a prevedere strumenti finanziari per sostenere l'attività delle istituzioni filantropiche. In Europa ci sono 147.000 fondazioni che erogano complessivamente 60 miliardi di euro all'anno e gestiscono patrimoni per 511 miliardi.