Hazard: "La Juve vincerà la Champions"

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Eden Hazard, stella del Chelsea e della Nazionale belga che ai Mondiali dell'anno scorso in Russia si è piazzata al terzo posto, non ha alcun dubbio: "La Juventus vincerà la Champions League", grazie alla presenza di CR7. "Sarà difficile che il Barcellona vinca la Champions - spiega Hazard -: il trofeo lo vince ogni anno Cristiano Ronaldo, quindi penso che vincerà la Juve". Intervistato dal giornale belga HLN, il fantasista dei 'Blues' aggiunge che gli "piacerebbe raggiungere un livello di eccellenza", come quello del portoghese. "Sarebbe davvero fantastico", ammette Hazard.