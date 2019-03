'Follia in Fiore' nell'ex manicomio

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - Nell'ex manicomio di Collegno, alle porte di Torino, colori e profumi di fiori ed erbe aromatiche per la rassegna florovivaistica 'Follia in Fiore' organizzata, nel weekend 30-31 marzo, dalla Città in collaborazione con la Società Orticola del Piemonte. L'allestimento è nel chiostro della Certosa Reale, dove un tempo i padri certosini coltivavano le erbe officinali, diventata poi una delle più grandi strutture psichiatriche d'Italia.

Vivaisti di molte regioni italiane esporranno rose, arbusti da bacca, orchidee, piante acquatiche e da frutto, erbe aromatiche, rampicanti, bonsai. Spazio anche ai progetti sociali e terapeutici legati al giardinaggio, come quelli che coinvolgono alcuni ultra ottantenni ex ospiti dell'Ospedale Psichiatrico di Collegno chiuso nel 1978, o il programma di inclusione sociale attraverso la rigenerazione urbana.

L'ingresso è gratuito. Oltre a piante e fiori, saranno esposte e in vendita anche le creazioni di apprezzati ceramisti italiani.