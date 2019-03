Violenta giovane, convalidato l'arresto

(ANSA) - TORINO, 27 MAR - È stato convalidato il fermo del 30enne della Guinea accusato di aver violentato una diciottenne, nella notte tra sabato e domenica al parco del Valentino di Torino. Irregolare in Italia, è stata disposta la misura cautelare in carcere per l'uomo che, assistito dall'avvocato Tiziana Porcu, si è dichiarato estraneo ai fatti. Una versione, la sua, che non ha però convinto i magistrati.

La violenza alle 3.30 di notte. L'arrestato si è avvicinato alla vittima, che dopo aver trascorso la serata in discoteca si era spostata col fidanzato su una panchina poco lontana dal locale. Brandendo una bottiglia di vetro, l'uomo ha minacciato la coppia. Il fidanzato è riuscito a scappare e a chiedere aiuto ai buttafuori della discoteca, che hanno chiamato la polizia.

Una volante, che in quel momento era impegnata in un controllo della zona, è subito intervenuta.

La giovane, ferita, scalza e con i vestiti strappati, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale in stato choc. L'uomo è stato arrestato.