Tav: Salvini, referendum?Tocca a Regione

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "Chiamparino non capisce o fa finta di non capire. Il referendum sul Tav non posso convocarlo, ma andrei a votare domani mattina. La responsabilità è della Regione. Sono Chiamparino, il Pd e la sinistra - che da anni governano la Regione - a non averlo reso possibile. Era potere di Chiamparino prevederlo ma non l'ha fatto. Non prenda in giro i piemontesi". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando le affermazioni del governatore Chiamparino.