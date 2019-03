Red Dot Design Award a giovani designer

(ANSA) - TORINO, 27 MAR - Due giovani designer, il torinese Matteo Zaghi e il finladese Heikki Herranen, hanno vinto l'edizione 2019 del Red Dot Design Award, tra i più prestigiosi riconoscimenti al mondo nel settore del design che dal 1955 premia le proposte più originali e meritevoli.

Il premio, nella categoria Product Design-Home and Seating Furniture, è stato vinto dai due designer con Casattava, una scrivania 100% multistrato di betulla, che può essere regolata in altezza seguendo la crescita di chi la usa. Un progetto nato dall'unione della creatività progettuale italiana e scandinava con la capacità manifatturiera del nostro Paese. La scrivania è prodotta da Studio Arredi di Narzole (Cuneo).

Zaghi, 26 anni, si è formato fra Italia, Svezia e Danimarca, ha creato nel 2016 il marchio ProDe e si occupa attualmente di design del prodotto. Herranen, suo coetaneo, ha studiato in Finlandia e Danimarca e si occupa di design industriale.