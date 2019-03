'Kean l'ho consigliato al Southampton"

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "Kean primo 'millennial' in gol con l'Italia? Sono due anni che lo seguo, l'ho consigliato anche al Southampton perché secondo me ha un fisico da Premier League, invece lo ha tenuto la Juventus. Avrei fatto un favore al Southampton". Lo dice il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, riferendosi al giovane attaccante della Juventus dopo l'exploit in azzurro e alla sua squadra del cuore in Inghilterra. "Il papà di Kean vota Lega? Ce ne sono tanti…", risponde Giorgetti a margine di un evento a Palazzo Chigi.