In campo contro strage agnelli a Pasqua

(ANSA) - TORINO, 27 MAR - Parte la campagna 'No a una Pasqua di sangue' contro la strage degli agnellini, una delle prime azioni della neonata associazione Artists United for Animals. Il noto disegnatore Bruno Bozzetto, membro dell'Albo degli Artisti animalisti dell'associazione, partecipa alla campagna con un suo disegno espressamente creato per il manifesto che verrà affisso per le vie delle principali città italiane. "Solo in questo periodo ogni anno vengono uccisi circa 900.000 agnelli, cuccioli di poche settimane di vita strappati alle proprie madri e sgozzati al macello. La loro nascita viene programmata in modo tale che durante le festività il loro peso abbia raggiunto le giuste dimensioni; così, a pochi mesi di vita, vengono brutalmente strappati alle cure delle loro madri per essere mandati al macello", spiega l'associazione. All'associazione hanno aderito quasi 70 artisti, di ogni settore: musicisti, cantanti, scrittori, poeti, pittori, disegnatori, scultori, danzatori, fotografi, attori, registi, sceneggiatori.