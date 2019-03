Ft, Renault vuole Nissan poi punta Fca

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Renault punta a riavviare entro 12 mesi i colloqui con Nissan per arrivare a una fusione delle due case automobilistiche, già alleate, e poi acquistare un altro gruppo, con Fca che sarebbe uno dei bersagli preferiti. Lo riporta il Financial Times, citando diverse persone a conoscenza dei piani di Renault.

Il piano è parte di una nuova strategia, adottata dopo l'arresto dell'ex numero uno di Renault Carlos Ghosn e la nomina del nuovo presidente, Jean-Dominique Senard, alla guida del board dell'alleanza franco-nipponica. Nessun commento da parte di Fca, il cui titolo apre in deciso rialzo a Piazza Affari.

Dopo i primi scambi, il titolo avanza del 3,48% a 1354 euro sulle indiscrezioni del Financial Times.