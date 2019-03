Consiglio regionale e Unicef si alleano

(ANSA) - TORINO, 27 MAR - Il Consiglio regionale del Piemonte collaborerà in modo strutturato con l'Unicef sulla tutela dei diritti dei minori. Lo prevede un'intesa sottoscritta oggi, presenti il presidente dell'Assemblea legislativa Nino Boeti, la garante regionale dell'infanzia Rita Turino, e i presidenti Unicef regionale Maria Costanza Trapanelli, e provinciale Antonio Sgroi.

L'intesa, di durata biennale, prevede iniziative congiunte per far conoscere i diritti di bambini e ragazzi, per celebrare la Giornata nazionale per l'Infanzia del 20 novembre, per la formazione e lo scambio di buone pratiche.

"A poco più di un mese dal Protocollo d'intesa firmato a livello nazionale tra Unicef e Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali italiani - ha rimarcato Boeti - sono lieto che in Piemonte questo impegno si rinnovi oggi: la difesa dei minori e dei loro diritti sono materia di cui le istituzioni devono farsi sempre più carico".