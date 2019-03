Cannavacciuolo docente di CheFuoriclasse

(ANSA) - TORINO, 27 MAR - "Tanti giovani vogliono avvicinarsi al mondo della cucina, il primo consiglio è che prima di tutto bisogna studiare, studiare, studiare e aggiornarsi perché le tecniche sono cambiate. E serve tanta pratica, molta di più di quelle pochissime ore dedicate nelle scuole alberghiere". Così lo chef Antonino Cannavacciuolo che diventa docente, con l'esperto di 'total look' Diego Dalla Palma, dei corsi di formazione professionale a distanza di Cef (Centro Europeo di Formazione). L'iniziativa è stata presentata a Torino da Carlo Robiglio, presidente del gruppo Ebano, di cui Cef fa parte.

Cannavacciuolo rientra nel corso di CHEFuoriclasse: sarà docente in una Masterclass e testimonial in 9 videoclip. Il progetto nasce con l'appoggio scientifico di Re.Na.I.A, rete nazionale degli istituti alberghieri. "La formazione - spiega lo chef - si fa in molti modi, anche chiamando il personale di sala nella prova dei piatti, perché se uno non li conosce non può spiegarli. Bisogna studiare sempre, con un trainer è più facile".