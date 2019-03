Attesa a Torino per rientro di Ronaldo

(ANSA) - TORINO, 27 MAR - C'è attesa per il rientro a Torino di Cristiano Ronaldo, reduce dall'infortunio muscolare in Portogallo-Serbia. CR7 arriverà nel tardo pomeriggio a Torino da Barcellona, dove è stato per affari. E' quanto si apprende da fonti della Juventus. Domani CR7 verrà visitato dal responsabile dello staff medico della società bianconera e verrà concordato il programma delle terapie. Solo nei giorni successivi è previsto un nuovo accertamento strumentale al JMedical. Scontata l'assenza nelle prossime due partite, sabato in casa con l'Empoli, martedì 2 aprile nel turno infrasettimanale a Cagliari, CR7 potrebbe essere disponibile il 6 aprile in Juventus-Milan, ma il vero obiettivo è il rientro il 10 aprile per Ajax-Juventus, andata dei quarti di Champions. (ANSA).