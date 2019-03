Incendi: notte paura a Belmonte, fiamme minacciano santuario

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del vasto incendio boschivo che ha devastato il parco naturale del Sacro Monte di Belmonte, tra Valperga e Pertusio, nel Torinese. Cinque famiglie sono state evacuate per precauzione a causa del fronte delle fiamme che ha continuato ad avanzare. Tantissime le case lambite dal rogo, così come il santuario patrimonio dell'umanità Unesco.

L'enorme lavoro delle squadre di Aib e vigili del fuoco ha evitato il peggio. In nottata, quando si è placato il vento, le squadre di terra sono riuscite a ridurre il fronte delle fiamme.

La situazione, al momento, è sotto controllo ma in mattinata riprenderanno i lanci dall'alto con gli elicotteri per spegnere gli ultimi focolai ancora attivi.(ANSA).