Cascina Carpini in serie web Registro.it

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - Un'azienda piemontese del settore vitivinicolo, Cascina Carpini di Pozzol Groppo (Alessandria), è protagonista del primo episodio della serie web di Registro.it dedicata alle eccellenze digitali della piccola e media impresa italiana. Condotta da Patrizio Roversi, la serie attraversa l'Italia in 10 puntate e 8 regioni per raccontare le storie di imprenditori che grazie al digitale sono riusciti a raggiungere nuovi clienti, aumentare le vendite e diventare più competitivi sul mercato. Ogni due settimane sul sito di Registro.it, completamente rinnovato, un nuovo episodio. Già online il primo, dedicato al settore vitivinicolo. Cascina Carpini realizza dalle 50mila alle 60mila bottiglie all'anno, con un potenziale da 100mila. Il 65% viene venduto all'estero, la restante parte è per l'Italia. Inoltre per la quasi totalità la vendita è realizzata online.