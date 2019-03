Vizio di forma, processo dopo 16 anni

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - Sedici anni fa un giudice del tribunale di Torino, dopo avere rilevato un 'vizio di forma', assolse e scarcerò un gruppo di italiani e albanesi accusati a vario titolo di associazione per delinquere, droga e prostituzione. La sentenza, pronunciata il 20 ottobre 2003, è arrivata al vaglio della Corte d'appello. Gli imputati sono dodici.

Il 'vizio di forma' riguardava l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. I magistrati di Biella - che stavano svolgendo i primi accertamenti investigativi - non avevano specificato che si trattava di operazioni da svolgere con "urgenza": all'udienza preliminare il giudice prese atto dell'anomalia e, al termine di un rito abbreviato, stabilì che le telefonate non erano utilizzabili. Nel corso degli anni la disciplina in materia è stata rivisitata dalla Cassazione. Lo scorso gennaio, a Biella, si è concluso - in primo grado - il processo parallelo contro altri componenti della presunta banda; oggi a Torino è cominciata la rilettura della sentenza del 2003.