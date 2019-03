Più turisti in Piemonte, 15mln nel 2018

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - Nel 2018 il turismo in Piemonte ha superato per la prima volta i 15 milioni di presenze, l'1,35% in più dell'anno precedente: sono stati oltre 5 milioni e 200 mila gli arrivi (+1,86%), grazie soprattutto agli stranieri (+3,63% di arrivi e +4,48% di presenze) e con una crescita particolarmente significativa nei mesi di marzo e novembre. È quanto emerge dai dati elaborati dall'Osservatorio turistico regionale, presentati dall'assessore regionale alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi.

È una crescita che prosegue da dieci anni: dal 2009 gli arrivi sono cresciuti di oltre il 36% e le presenze del 30,2%. I mesi estivi si confermano i più importanti per il turismo regionale, attraendo oltre il 60% dei flussi. Il 56% dei turisti proviene dall'Italia, il 44% dall'estero. Gli stranieri arrivano soprattutto dalla Germania (22%), seguita da Benelux e Francia (13 e 12%), ma rispetto al 2017 il maggiore aumento riguarda Nord Europa e Regno Unito, Stati Uniti, Russia e Cina.