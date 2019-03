Fiera Primaverile, weekend a Moncalieri

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - Nel prossimo weekend, il 30 e 31 marzo Moncalieri ospiterà la storica Fiera Primaverile, una manifestazione - hanno spiegato oggi il sindaco Paolo Montagna e l'assessore Angelo Ferrero - che affonda le sue radici nel 1900 "quando ci fu la prima edizione e si sentiva per le strade il desiderio di festeggiare il risveglio dopo i mesi invernali, con la messa in piazza di nuovi prodotti e specialità".

La fiera, promossa con l'Associazione Accademia della Tradizione e patrocinata dal Comune di Moncalieri, da Camera di Commercio Torino, della Città Metropolitana e della Regione Piemonte, segue l'Equinozio di Primavera e offre un weekend all'insegna delle eccellenze gastronomiche del territorio, come il cavolfiore di Moncalieri, il ravanello tabasso, il bollito, la trippa e il salame di trippa, e dell'intrattenimento.

Sede della kermesse l'Ex Foro Boario di Moncalieri, che subito dopo l'evento chiuderà i battenti per lavori di ristrutturazione, che la trasformeranno nel Pala Expo di Moncalieri.