Espulso da asilo bimbo non vaccinato

(ANSA) - IVREA (TORINO), 25 MAR - Un bambino non in regola con le vaccinazioni è stato espulso dall'asilo di Banchette, in Canavese. E' accaduto questa mattina dopo che alla mamma, nei giorni scorsi, era stato notificato il provvedimento. La scuola ha fatto presente di non poter concedere altre deroghe, dal momento che l'Asl ha segnalato il bambino come inadempiente e, come tale, non può frequentare le lezioni.

Diversa la posizione della madre, secondo la quale il bimbo è stato vaccinato per gran parte delle patologie richieste. Per le altre sono malattie che il piccolo ha già fatto. Per questo la donna impugnerà il provvedimento della scuola. Già a settembre il bambino non risultava in regola ed era stato escluso dalla classe. Circostanza che convinse la madre a chiedere l'intervento dei carabinieri.