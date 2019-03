Cc in campi nomadi,sequestrata refurtiva

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - Refurtiva per un valore di oltre 30mila euro è stata sequestrata dai carabinieri nel corso di alcuni controlli effettuati nei campi nomadi del torinese.

In strada del Bottione a Druento, tre persone sono state denunciate per irregolarità in merito alle realizzazioni edilizie: avevano costruito abusivamente otto baracche e tettoie sulla strada di proprietà comunale. A Leini, in strada Cebrosa, un croato di 55 anni è stato denunciato per ricettazione. I carabinieri l'hanno trovato in possesso di un orologio Rolex rubato a Parma, dodici penne Mont Blanc, una penna in oro Cartier e due portafogli Mont Blanc.