A Regio Torino 'Viaggio in Orchestra'

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - Al Teatro Regio di Torino prosegue il percorso alla scoperta dei segreti e del funzionamento di un grande organismo sinfonico, con la seconda tappa del 'Viaggio in Orchestra', il 29 marzo, concerto conclusivo del Festival Espressionismo organizzato dalla Città di Torino. Sul podio, alla guida dell'Orchestra del Teatro Regio, il maestro Andrea Albertin, pianista e compositore dalla carriera internazionale.

Presenta il programma, guidando il pubblico all'ascolto, Stefano Catucci, filosofo, saggista e collaboratore di Rai Radio 3.

La seconda tappa del 'Viaggio in Orchestra' è interamente dedicata alla scoperta delle potenzialità espressive dell'orchestra, dal trattamento delle dinamiche agli effetti coloristici e timbrici, con un programma dedicato a due colossi dell'orchestrazione: Béla Bartók (Concerto per orchestra) e Richard Wagner (Preludio dei Maestri Cantori di Norimberga).