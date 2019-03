Tamponamento tra auto su A5, 5 feriti

(ANSA) - IVREA (TORINO), 24 MAR - E' di cinque feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa notte, intorno alle 4, sul raccordo autostradale Ivrea-Santhià della A5.

Una Fiat Grande Punto, condotta da un ragazzo 20enne di Settimo Rottaro, ha tamponato una Renault Clio, a bordo della quale si trovava un'intera famiglia svedese diretta all'aeroporto di Milano. La Clio, a causa del violento urto con la Punto, è finita nella scarpata che corre a lato dell'autostrada e ha terminato la propria corsa ruote all'aria.

Ferita la famiglia, composta da quattro persone: conducente di 28 anni, sorella di 33, padre e madre di 68 e 62 anni. Tutti i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Ivrea. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dello schianto è al vaglio degli agenti della polizia stradale di Torino. La carreggiata in direzione Santhià della bretella autostradale è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora.