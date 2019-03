Marella, suffragio alla Consolata

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - "Nei cambiamenti che ci attendono e che dobbiamo affrontare, la famiglia Agnelli può offrire ancora contributi importanti allo sviluppo complessivo della Città e del suo territorio. Il ricordo di Marella, della sua dedizione generosa, può essere stimolo per questo nostro impegno comune".

Lo ha detto l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, nell'omelia della Messa, al Santuario della Consolata, in suffragio di Marella Agnelli a un mese dalla scomparsa.

"Oggi - ha osservato l'arcivescovo - Torino ha bisogno certamente di un rinnovamento che riguarda tanti aspetti economici e sociali. Ma ha bisogno soprattutto di affetto e di attenzione, di 'simpatia' e di intelligenza, di coraggio e intraprendenza, di unità, per essere accompagnata a crescere di nuovo in una delle svolte più delicate della sua storia. Torino ha bisogno anche di mantenere e potenziare quell'anima religiosa e laica insieme, che l'ha sempre caratterizzata come città accogliente, solidale e inclusiva di tutti".

Nosiglia ha parlato della vedova dell'Avvocato "una donna che, sicuramente, ha cercato e voluto dare un significato alla propria esistenza, facendo buon uso della sua vita e delle doti umane, culturali e spirituali che possedeva, non solo per se stessa e la propria famiglia, ma anche per il bene comune della nostra Città".

La famiglia Agnelli Elkann torna a riunirsi per salutare con i torinesi, nel Santuario della Consolata, Marella Caracciolo di Castagneto, moglie dell'Avvocato Gianni Agnelli, scomparsa un mese fa. Nella basilica tanto amata dalla famiglia, dove si sono svolti i funerali di Edoardo e Giovannino Agnelli, sono presenti la figlia Margherita con il marito Serge de Phalen, John Elkann, presidente di Fca ed Exor, con la moglie Lavinia Borromeo, il fratello Lapo e la sorella Ginevra, il presidente della Juventus Andrea Agnelli, numerosi esponenti dei rami Camerana e Nasi. Molti i dirigenti di Fca come Pietro Gorlier, responsabile delle attività europee di Fca e Olivier Francois, responsabile del brand Fiat. Sono arrivati anche Gabriele Galateri, presidente di Generali e la moglie Evelina Christillin, l'ex sindaco di Torino Piero Fassino, il prefetto Claudio Palomba, il questore Francesco Messina, il presidente dell'Amma Pietro Marsiaj. I funerali di Marella sono stati celebrati a Villar Perosa, dove è sepolta nella cappella di famiglia accanto all'Avvocato.