Sottodiciotto festival in segno Napoli

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Chiude nel segno della sensibilità e della creatività dei ragazzi napoletani la 20/a edizione del Sottodiciotto Film festival di Torino: sono infatti stati girati a Napoli sia il film che ha vinto il concorso, 'V+M. Vita+morte, a due passi dalla scuola', realizzato dagli alunni dell'Itis Alessandro Volta, sulle credenze popolari legate al Cimitero degli Inglesi di Volla, sia il film di chiusura 'Selfie' di Agostino Ferrente, girato nel rione Traiano tra ragazzi 'armati' dei loro Iphone.

La Menzione Smemoranda è andata a 'Voci' realizzato dagli studenti del Liceo artistico musicale Casorati di Novara, girato intorno all'idea di un 'confessionale' giovanile, mentre il primo premio per i ragazzi più giovani, delle medie, è andato a 'A mare' girato dai ragazzi dell'Ic Zingarelli di Bari, sul viaggio. Quella che chiude oggi è un'edizione di grande successo, anche per via del tema attualissimo, l'autorappresentazione e l'uso continuo di social e immagini di sé, molto apprezzato dai più giovani.