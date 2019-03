Siccità, sos nei campi agricoli assetati

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Sos per la siccità nei campi della provincia di Alessandria. La lunga assenza di piogge sta mettendo in forte crisi grani e orzo, foraggio; i "terreni sono spaccati come in estate, le lavorazioni sono rese difficoltose dal suolo polveroso". E' il quadro fatto dalla Confagricoltura provinciale. "Le previsioni meteo - spiega il direttore Cristina Bagnasco - non sono per nulla rassicuranti. Il tempo sarà ancora bello e stabile per i prossimi 15 giorni. In un'annata normale, questa situazione avrebbe posto le basi per un'ottima campagna agraria, questa volta peggiora condizioni già estremamente gravi". Il mondo agricolo rinnova la richiesta di realizzare nuovi invasi e strutture irrigue "per immagazzinare l'acqua nei periodi di maggiore piovosità - spiega Luca Brondelli di Brondello, presidente di Confagricoltura Alessandria - e gestire meglio l'irrigazione in estate". Da oltre un mese e mezzo nella provincia di Alessandria, come d'altronde in tutto il Piemonte, non sono cadute che poche gocce di pioggia.