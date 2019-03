Giornate Fai, aprono 123 siti Piemonte

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Sono 123 i luoghi piemontesi aperti al pubblico domani e domenica per la 27/esima edizione delle Giornate Fai di Primavera. In tutto, in Italia sono 1.100 in 430 località sparse in tutte le regioni grazie alla spinta organizzativa di 325 gruppi di delegati. A partire dal 1993 alle manifestazioni del Fai hanno partecipato oltre 11 milioni di visitatori.

Tra i siti in Piemonte vi sono il Mastio della Cittadella di Torino, fatta costruire dai Savoia alla fine del 1500, la Chiesa di Santa Chiara sempre a Torino, costruita nel 1742 e destinata alle Clarisse, la Passeggiata del Re, percorso per conoscere nel dettaglio il patrimonio di Palazzo Reale di Torino. E ancora la Chiesa Gardella e l'Ospedale Borsalino di Alessandria, Casa Zegna a Trivero, nel biellese, la Casa del Mutilato a Cuneo, progettata dagli ingeneri Cesare Genovese e Augusto Toselli e inaugurata nel 1936, il Castello di Briona, nel novarese, e la Chiesa di San Rocco restaurata ad Asti.