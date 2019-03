Circolo Pd imbrattato con scritte No Tav

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Un circolo del Pd a Torino è stato imbrattato con scritte . È accaduto questa notte al 'Miriam Makeba' di via Oropa, nella parte nord della città, dove sono state tracciate, sul muro e sulla vetrina, le scritte 'Chi osa è No Tav' e '23/3 Roma', con riferimento alla manifestazione di domani contro le "grandi opere inutili e imposte. È stata cancellata con la vernice una bandiera della Ue. "Ogni giorno - scrive su Facebook Mimmo Carretta, segretario torinese del partito - abbiamo segnali preoccupanti che provengono dalle fasce più estremiste e che non bisogna minimizzare. Questa notte hanno cancellato la bandiera europea e hanno voluto ricordarci la data del 23 marzo. Noi - assicura - continuiamo più forti di prima, questi gesti non ci intimidiscono, anzi, ci danno più forza. Abbiamo - conclude Carretta - tanto lavoro da fare contro il dilagare della violenza e dell'intolleranza".