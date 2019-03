Autismo in mostra,L'Arte risveglia anima

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Si intitola 'L'Arte risveglia l'anima' l'esposizione, dal 29 marzo al 14 aprile nella Sala Mostre della Regione Piemonte in piazza Castello, promossa nell'ambito del progetto internazionale di inclusione sociale e culturale dedicato a persone con disturbi dello spettro autistico.

Una galleria di colori, intensità e sfumature quante sono quelle dei disturbi dello spettro autistico. "L'obiettivo - spiega la curatrice e storica dell'arte Cristina Bucci - è di rivelare al grande pubblico talenti e linguaggi della neurodiversità".

La mostra, organizzata dalle associazioni L'immaginario, Autismo Firenze e Amici del Museo Ermitage, con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è anche un modo per festeggiare il 2 aprile la giornata mondiale della consapevolezza autistica.