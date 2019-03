Restaurato 'Martirio S.Pietro' di Vasari

(ANSA) - ALESSANDRIA, 21 MAR - Il 'Martirio di San Pietro da Verona', dipinto su tavola di Giorgio Vasari realizzato per la chiesa di Santa Croce a Bosco Marengo (Alessandria), è stato restaurato con l'originaria cornice cinquecentesca. L'intervento promosso dalla Prefettura di Alessandria e finanziato dal Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno, è stato eseguito nel 2018 dal laboratorio 'Cesare Pagliero' di Savigliano (Cuneo), sotto la direzione della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo. L'opera costituiva il fronte posteriore della 'Macchina' progettata da Vasari, monumentale struttura in legno concepita come altare maggiore della chiesa che, con l'annesso convento domenicano, rappresenta uno dei più grandiosi monumenti dell'età della Controriforma in Italia. Nel 2010 il 'Martirio' è stato collocato negli spazi del convento destinati a un Museo dedicato alla storia dell'intero complesso la cui inaugurazione è prevista a settembre.