'Picchiate su bus per velo', video su Fb

Aggredite e picchiate "da una ragazza" su un bus di linea a Torino perché indossavano il velo.

E' il racconto, su Fb, fatto da una giovane musulmana, in un video che in pochi minuti è diventato virale. "Eravamo sul pullman di ritorno dal centro - racconta la giovane che indossa un velo nero - una mia amica si è allontanata da un cane e una ragazza, dopo averle gridato 'Vi spaventate per un cane e poi fate gli attentati!', le ha strappato il velo. Abbiamo chiamato la polizia, e quella ragazza ci ha colpito ancora".

"Ho sentito Fatima questa mattina, offrendo a lei e alle sue amiche vittime dell'aggressione la mia piena solidarietà", commenta l'assessore ai Diritti del Comune di Torino, Marco Giusta, che ringrazia "tutte le persone, dall'autista alle forze dell'ordine e, in modo particolare, i passeggeri del bus che hanno subito preso le distanze e offerto vicinanza", alle ragazze aggredite.

"Mi dispiace. Massima solidarietà", scrive la sindaca Appendino sul profilo Instagram della ragazza.