Per pmi piemontesi 2017 apice ripresa

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Nove imprese, piccole e grandi, su dieci (87,9%), con sede legale in Piemonte ha prodotto utili nel 2017, mentre in Liguria sono l'85,8% e in Valle d'Aosta il 77,3%. È quanto emerge dall'inchiesta realizzata dal nuovo periodico nazionale Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con l'Ufficio Studi di Cerved Group, la data driven company italiana e una delle principali agenzie di rating in Europa, presentata alla Nuvola Lavazza di Torino.

L'indagine è stata effettuata su poco più di 8.300 società di capitali con sede legale in Piemonte e fatturati/ricavi compresi tra i 2 milioni e i 28,6 miliardi di euro, circa 2.200 società con sede legale in Liguria e fatturati/ricavi tra i 2 milioni e i 3,7 miliardi di euro e circa 550 società con sede legale in Valle d'Aosta e fatturati/ricavi compresi tra 500mila e 852 milioni di euro.