Iren Casa Online, accordo con Linken

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Dal primo aprile Iren fornirà alle famiglie un servizio di accesso a internet senza limitazioni di tempo e di traffico e con una velocità di connessione che raggiunge i 30 Mbps. Lo farà grazie a una partnership tra Iren Mercato, business unit commerciale del gruppo con 1.800.000 clienti, e Linkem, uno dei principali operatori del mercato italiano, che metterà a disposizione di Iren oltre alla propria infrastruttura di rete, la rete di installatori e un servizio di assistenza tecnica dedicata.

"Siamo orgogliosi di aver firmato con un partner importante come Iren un accordo che rimane nel segno della tradizione di Linkem di rispondere alle esigenze di connettività delle famiglie in modo efficace e trasparente", sottolinea Davide Rota, amministratore delegato di Linkem. "E' un importante passo in avanti nell'ampliamento della gamma multiservizi, che fa di noi un player nel mercato italiano delle telecomunicazioni con un modello di business di successo", aggiunge Gianluca Bufo, ad di Iren Mercato.