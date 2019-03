Ayrton Senna, 200 cimeli per raccontarlo

(ANSA) - ASTI, 21 MAR - Dalle foto dell'infanzia agli esordi da pilota, dalle prime vittorie ai successi in Formula 1. E' un Ayrton Senna inedito quello che racconta la mostra presentata oggi a Palazzo Mazzetti di Asti, dove sarà esposta al pubblico dal 29 marzo al 14 aprile. Una celebrazione della vita del campione brasiliano, più che dei 25 anni della morte.

L'allestimento è curato dall'Ayrton Senna Institute, insieme al padrino europeo della fondazione, l'astigiano Claudio Giovannone, ed è ideata e curata dall'architetto Piergiorgio Pascolati in collaborazione con la Fondazione Asti Musei e il Comune di Asti.

Sono oltre duecento i cimeli che raccontano la vita di Senna.

Anche alcune vetture, tra cui tre Formula1: la Lotus nera John Player Special del 1986 e le McLaren del 1991 e del 1993. La mostra servirà anche a raccogliere fondi per la fondazione intitolata al pilota e presieduta dalla sorella Viviane.