A Bardonecchia finali campionato sci Csi

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - La neve della Val di Susa dal 21 al 24 marzo avrà i riflessi arancio e blu, i colori del Centro sportivo italiano, che, a Bardonecchia (Torino) disputa le finali del suo 21/o campionato nazionale di sci. In gara 455 atleti (265 maschi e 190 femmine) e 270 i finalisti (il 60% del totale) sotto i 13 anni. In Piemonte arrivano ben 36 società con sciatori provenienti dalla Lombardia, dal Veneto, e ancora da Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Campania, Marche, Lazio, Valle d'Aosta.

"Nell'anno in cui il Csi celebra i suoi 75 anni - afferma il presidente nazionale, Vittorio Bosio - è davvero incoraggiante una presenza giovanile così significativa. L'augurio a tutti è di vivere le finali icome un'esperienza di vita indimenticabile che sappia ben conciliare la carica agonistica con la gioia della festa". Col presidente del Csi, questa sera ad inaugurare la Diavolina Cup - nella cerimonia al Villaggio Olimpico 2006, quartier generale della manifestazione - ci sarà il sindaco di Bardonecchia, Francesco Avato.