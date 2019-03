Travolto da albero nell'Astigiano, grave

(ANSA) - ASTI, 20 MAR - Incidente in un bosco dell'Astigiano.

Un settantenne di San Paolo Solbrito è stato travolto da un albero che stava tagliando in un bosco vicino a Dusino San Michele. L'uomo, rimasto incastrato tra la pianta e il trattore, è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco arrivati da Asti.

Sul posto anche l'elisoccorso, un'ambulanza del 118 e i carabinieri che stanno approfondendo la dinamica dell'incidente.

Il settantenne, che versa in gravi condizioni, lo stanno portando in codice rosso al Cto di Torino.