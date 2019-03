Tiro a volo: male Pellielo ad Acapulco

(ANSA) - ACAPULCO (MESSICO), 21 MAR - E' andata male agli azzurri impegnati nella gara di Fossa olimpica della prova di Coppa del Mondo di tiro a volo ad Acapulco. Ad imporsi è stato l'australiano James Willet, dominatore con un perfetto 125/125 in qualifica e 47/50 in finale. Con lui sul podio l'egiziano Ahmed Zaher e il cinese Halcheng Yu, che insieme all'argento e al bronzo portano a casa anche le 2 carte olimpiche in palio per Tokyo 2020. L'obiettivo della qualificazione ai Giochi è stato sfiorato da Massimo Fabbrizi. Il marchigiano argento a Londra 2012 è stato secondo nelle qualifiche con 124/125, ma in finale è partito con il piede sbagliato con due zeri nei primi 5 piattelli e si è trovato a dover rincorrere, terminando 5/o.

Male gli altri due italiani: il tarantino Mauro De Filippis, marito di Jessica Rossi, non ha saputo ripetere le imprese della moglie oro nella gara femminile e ha chiuso in 18/a posizione, mentre soltanto 37/o è stato il veterano azzurro Giovanni Pellielo che insegue l'ottava partecipazione alle Olimpiadi.