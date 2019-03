Rapinarono Poste nel Verbano, 4 arresti

(ANSA) - VERBANIA, 20 MAR - Una impronta digitale ha permesso ai carabinieri del Nucleo Investigativo di Verbania di arrestare i responsabili della rapina, lo scorso 3 dicembre, alle Poste di Nonio. Si tratta di quattro uomini di origini campane tra 25 e i 63 anni. Devono rispondere di rapina aggravata in concorso e porto illegale di armi in concorso.

La manda mise a segno il colpo di prima mattina: dopo aver minacciato la direttrice dell'ufficio postale, i quattro malviventi si sono fatti consegnare 7mila euro in contanti e sono fuggiti.

Grazie all'indicazione della direttrice, i militari dell'Arma sono riusciti a 'isolare' un'impronta digitale, ricondotta dai Ris di Parma ad uno dei pregiudicati residenti nel Napoletano.

Le indagini dei carabinieri di Omegna e del Comando di Verbania hanno permesso di risalire agli altri tre della banda, compreso il basista, un insospettabile carpentiere di 63 anni di origini campane, ma residente a Cesara, nel Cusio.