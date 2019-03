'Giallo' Bibiana, parte processo

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Prime testimonianze oggi in Corte d'assise a Torino nel processo per il caso di Maurizio Rigoli, l'elettricista in pensione di Bibiana scomparso il 1/o aprile 2014. Tre rom di origini macedoni (marito, moglie e figlio) sono imputati di omicidio. Il corpo dell'uomo non è mai stato trovato ma per la pm Francesca Traverso gli indizi raccolti sono sufficienti per sostenere con successo l'accusa.

A giudizio dell'avvocato difensore, Basilio Foti, invece, "sin da questa udienza quelle che sembravano delle certezze sono diventate materia opinabile".

Rigoli frequentava i macedoni, che erano suoi vicini di casa, a volte aiutandoli persino nelle incombenze domestiche.