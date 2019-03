Festa Gelato a Torino, c'è gusto no Ztl

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Un gelato che rappresenta la tradizione piemontese, il classico gianduja, ma annerito col carbone vegetale "perché - dice il presidente del Comitato Gelatieri del Piemonte, Leonardo La Porta - il nostro umore è nero per come si sta spegnendo la città". È il gusto 'No Ztl', novità creata per la quinta edizione della Festa del Gelato Artigianale e del Latte Fresco promossa da Associazione Gelatieri di Ascom Confcommercio Torino, Epat e Siga Associazione Italiana Gelatieri dal 21 al 24 marzo.

Vi aderiscono 38 gelaterie, 50 scuole e 20 mila cartoline distribuite a 15mila bimbi che possono degustare gratis un gelato artigianale. "Il gelato No Ztl - dice la presidente di Ascom Maria Luisa Coppa - dimostra quanto le nostre imprese partecipino anche senza venire un piazza".

La Festa del Gelato "vuole coinvolgere scuole e bambini - spiega la Coppa - promuovendo il gelato come prodotto artigianale di qualità". Tra le cartoline pervenute saranno estratte tre classi a cui verrà donato materiale scolastico.