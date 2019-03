Da Torino L'infinito Tour di Vecchioni

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Parte da Torino, giovedì 21 marzo al Teatro Colosseo, l''Infinito Tour' di Roberto Vecchioni, prodotto da Dm Produzioni, che toccherà i più importanti teatri italiani fino all'estate. La prima parte dello spettacolo è dedicata ai brani del nuovo album, la seconda contiene alcuni classici del repertorio del cantautore, in un susseguirsi di parole e immagini.

"L'infinito non è fuori da noi, non è introvabile, ma è dentro di noi, nella nostra anima e nelle nostre emozioni - spiega Vecchioni - e questo mio ultimo lavoro racconta di uomini che hanno battuto il destino, hanno combattuto il male, hanno amato la vita, gli altri e se stessi. Il tema che propongo è il grande amore per tutto ciò che si fa e si vive".

I successi del passato, della seconda parte del concerto, servono invece a Vecchioni "per mostrare il percorso fatto per arrivare a questo concetto di infinito, attraverso pensieri sull'amore, sul sogno, sull'esistenza, sul dolore, sulla gioia, sulla felicità e sull'unità di tutto questo".