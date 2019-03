Contro violenza a scuola di sentimenti

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Contro la violenza e la discriminazione, a lezione di sentimenti: l'iniziativa, unica in Italia, è stata varata dalla Consulta Giovani del Consiglio regionale del Piemonte, e ha coinvolto circa mille studenti.

Oggi a Torino presso l'aula magna della Scuola di Applicazione dell'Esercito, dopo tappe a Verbania, Vercelli e Asti, si è conclusa la prima edizione del corso.

"L'obiettivo del seminario - spiega il consigliere regionale Giovanni Corgnati, delegato alla Consulta - è quello di contrastare violenza e discriminazione agendo sulla prevenzione.

Siamo convinti che temi delicati come la parità di genere, il rispetto di sé e dell'altro, la valorizzazione delle differenze, la non discriminazione debbano essere diffusi fra gli adolescenti, come passaggio fondamentale per la formazione di adulti equilibrati, sereni e responsabili".

In cattedra, Paolo Ercolani, docente di Filosofia dell'educazione dell'Università di Urbino e Giuliana Mieli, filosofa e psicoterapeuta.