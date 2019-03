Atp finals: da Regione pronti 7,5 mln

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Per promuovere la candidatura del Comune di Torino all'organizzazione delle Atp Finals 2012-2025, la Regione Piemonte prevede un contributo di 7,5 milioni. Lo stanziamento è all'ordine del giorno della I Commissione, che si riunirà in sede legislativa (quindi per approvare direttamente le leggi, senza portarle in aula) lunedì prossimo. Per l'esercizio 2021 si farà fronte a tale impegno con le risorse pari a 600 mila euro già iscritte in un apposito capitolo del bilancio di previsione 2019-21 destinato alle Politiche giovanili, sport e tempo libero. Per gli esercizi del 2022 al 2025, lo si farà invece mediante ripartizione in ciascuna annualità della quota restante.