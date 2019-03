Minime sottozero ma no piogge in vista

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - Dopo il caldo della settimana scorsa, è tornato il gelo. Tra ieri e oggi il termometro è sceso nuovamente sotto lo zero anche a quote molto basse, come i 268 metri di altitudine di Varallo Pombia (Novara), dove la stazione meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato una minima di - 1.6; a Paesana (Cuneo) -0.9, a Lanzo (Torino). Nel centro di Torino il termometro la scorsa notte è sceso 2.7; più fredda Cuneo (1.3).

Lo zero termico, oggi a 1.200-1.300 metri, risalirà giovedì a 2.600-2.700 e venerdì oltre i 3.000. Sempre assenti, invece, le precipitazioni. Il ritorno a piogge e nevicate non figura neppure tra le previsioni "a medio termine" elaborate da Smi (Società Meteorologica Italiana): anche aprile dovrebbe cominciare senza "perturbazioni organizzate".