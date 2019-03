Design italiano al fiera mobile in Cina

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - C'è un pezzo di Italia, un prodotto di design realizzato dal Gruppo Building di Torino, alla Shenzhen International Furniture Exhibition che si inaugura il 19 marzo a Shenzhen, epicentro tecnologico e hi-tech della Repubblica Popolare e organizzata dall'associazione Szfa. Si tratta di una grande installazione posta all'ingresso della fiera, il salone del mobile più grande al mondo dopo quello milanese, realizzata dallo studio BP+P Boffa Petrone & Partners del Gruppo Building insieme a Color By Vasino, una grande scultura di colore, mimetizzabile e mimetizzante pensata per accogliere e stupire i 200.000 visitatori attesi.

"In Cina il fascino del Made in Italy in settori come moda, vino, cultura è sempre altissimo ed è segno che l'attrazione dell'Italia è molto forte", dice Piero Boffa, presidente del Gruppo Building.

Dal 2020, l'evento si sposterà di location e diventerà il più importante evento di design d'Asia, grande come il Salone del Mobile a Milano, con oltre 500.000 mq di spazio espositivo.