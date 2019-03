Chiamparino, Torino centro automotive

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - "Torino ha tutte le carte in regola per essere centro direzionale e ingegneristico dell'automotive".

Lo ha rimarcato il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, parlando nell'aula del Consiglio regionale.

"Che il baricentro strategico della Fiat si sia spostato nel corso degli anni, a cominciare dall'accordo Marchionne-Obama - ha detto Chiamparino - è abbastanza evidente. Oggi i modelli prodotti e venduti negli Usa sono preminenti, non è un'opinione.

Ma è anche un fatto che il continente europeo, dove la competizione è più complessa e difficile, richiede che resti un grande centro di progettazione, innovazione, ma anche di produzione: Torino - ha evidenziato - ha tutte le carte in regola e la vocazione per essere centro di direzionalità ingegneristica nel campo dell'automotive".