Borsa crede ad alleanza Psa, Fca +5,5%

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - La speculazione si scatena in Borsa e spinge il titolo Fca (+5,54% a 13,45 euro) sulle attese per una possibile fusione con Psa. Gli analisti di Equita non si aspettano un accordo a breve termine, nonostante i rumors di una possibile alleanza con Psa, il gruppo francese che comprende i marchi Peugeot, Citroen, DS, Opel e Vauxhall. Les Echos questa mattina riporta che la famiglia Peugeot è pronta a sostenere una possibile fusione/acquisizione e che nel mirino ci sarebbero Fca, Jaguar LAnd Rover e General Motors.